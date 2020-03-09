إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في عدد من دول العالم

عواصم-سانا

أعلنت بنغلادش ومولدوفا اليوم تسجيل أولى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بينما ارتفع عدد الوفيات والإصابات في عدد من بلدان العالم.

وأكد مركز معهد أبحاث ومكافحة الأوبئة والأمراض في بنغلادش تسجيل ثلاث إصابات بينما أعلنت وزارة الصحة في مولدوفا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد لامرأة عائدة من إيطاليا.

وفي هولندا أعلنت السلطات عن حالتي وفاة جديدتين بسبب كورونا كما أعلنت سويسرا عن حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

وفي فرنسا أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 177 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1126 حالة إصابة والوفيات إلى 19 في حين أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 366 حالة وفاة بينها 103 في منطقة لومبارديا شمال البلاد خلال يوم واحد.

واكتشفت السلطات الصحية في لاتفيا إصابة سيدة عائدة من إيطاليا كما أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 273 حالة.

وفي طهران أعلنت مديرة مركز الإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كانوش جهانبور أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 194 حالة والمصابين إلى 6566 مشيراً إلى تعافي 2134 حالة.

وأعلنت مصر وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية مصاب بالفيروس بينما أعلن العراق عن وفاة حالتين في ميسان وبابل بينما تم تسجيل ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المستشفى الجامعي الحكومي في بيروت تسجيل 4 إصابات جديدة ليرتفع عدد المصابين في لبنان إلى 32 مصاباً.

وفي الولايات المتحدة أعلنت الشركة المشغلة للسفينة السياحية غراند برنسيس التي منعت الأسبوع الماضي من العودة إلى سان فرانسيسكو بسبب تفشي فيروس كورونا أن “السفينة التي تقل نحو 2400 راكب و1100 من أفراد الطاقم تلقت أمراً بالتوجه إلى ميناء أوكلاند القريب لوضعها في الحجر الصحي”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان نقلته وكالة أنباء شينخوا أن الصين ودولا أخرى تثبت إمكانية تباطؤ تفشي فيروس كورونا وانخفاض تأثيره من خلال القيام بأعمال قابلة للتطبيق عالمياً.