ولاية أوريغون الأمريكية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات المحلية في ولاية أوريغون الأمريكية اليوم حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بعد الإعلان عن إصابات جديدة بالفيروس.

ونقلت رويترز عن حاكم الولاية كيت براون قولها في مؤتمر صحفي إنه تم إعلان حالة الطوارئ لمدة 60 يوما بعدما تضاعفت حالات الإصابة بالفيروس في الولاية لتصل إلى 14.

وكان حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندريو كومو أعلن أمس حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار فيروس كورونا الذى بلغ عدد المصابين به على أراضيها 76 .

يذكر أن السلطات الصحية الأمريكية سجلت 396 إصابة بينها 17 حالة وفاة حتى مساء أمس بينما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية عن إصابة عنصر بالبحرية الأمريكية بالفيروس المستجد فى أول إصابة لعسكري أمريكي في أوروبا.