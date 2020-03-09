حزب البعث في اليمن: سورية عصية على الأعداء

صنعاء-سانا

أكدت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن أن سورية عصية على الأعداء وان انتصارها على المؤامرة سيعيد للأمة العربية دورها القومي والإنساني.

وأوضحت القيادة القطرية في بيان بمناسبة ذكرى ثورة الثامن من آذار، أن الذكرى الـ 57 تحل بالتزامن مع الانتصارات التي تحققها سورية على الإرهاب ولا سيما في حلب وإدلب بفضل تضحيات بواسل الجيش العربي السوري “الذين يصنعون المعجزات وقدرتهم العظيمة على صناعة النصر”.

ونوه البيان بصمود سورية المدافعة عن عزة وشرف وكرامة ووحدة الأمة مشيراً إلى أن الجيش العربي السوري أثبت أنه هو الأقدر على التصدي لمخططات الهيمنة والاستعمار القديمة الجديدة ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه.