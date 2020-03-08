لقاء شعري وفني لأطفال على مسرح ثقافي السويداء

السويداء-سانا

فقرات فنية وقصائد شعرية لمجموعة من الأطفال الصغار احتضنتها اليوم خشبة المسرح المركز الثقافي العربي بالسويداء.

ما بين ثلاث وخمس سنوات تراوحت أعمار الأطفال المشاركين في اللقاء الذي أقيم بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لثورة الثامن من آذار قدم خلالها الأطفال باقة منوعة من القصائد الوطنية والأغاني والدبكات الشعبية من وحي تراث المحافظة تؤكد على حب الوطن وروح الانتماء.

وأشارت المشرفة على تدريب الأطفال راغدة حمدان إلى أن اللقاء نتاج شهرين من التدريب على أداء القصائد والرقصات الشعبية التي تتغنى بحب الوطن والفخر والاعتزاز بتضحيات الجيش العربي السوري وانتصاراته على امتداد ساحات الوطن.

وعبر كل من الأطفال جود جبور وأمين أبو عاصي وزين الشعراني ولنا زين الدين وشام الأطرش الذين اعتلوا خشبة المسرح عن فرحهم بالمشاركة فيما عبر العديد من الحضور وأهالي الأطفال عن سعادتهم بالعروض التي قدمها الأطفال والتي تؤكد على القيم الوطنية التي ينشأ عليها صغارنا.

خزامى القنطار