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الدفاع الروسية: الإرهابيون يخرقون اتفاق وقف الأعمال القتالية 8 مرات خلال الساعات الـ 24 الماضية

2020-03-08

إدلب-سانا

انتهكت مجموعات إرهابية مدعومة من قبل النظام التركي 8 مرات اتفاق وقف الأعمال القتالية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية أن “الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سورية رصد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 8 حالات إطلاق نار أربع منها في اللاذقية وثلاث في حلب وانتهاك واحد في إدلب”.

ولفتت الوزارة إلى أن الجانب التركي تغافل عن هذه الخروقات التي ارتكبها الإرهابيون “ولم يسجل أي خرق للاتفاق”.

وخرق الإرهابيون خلال اليومين الماضيين اتفاق وقف الأعمال القتالية 25 مرة واستهدفوا بالقذائف قريتي حزارين والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي.

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