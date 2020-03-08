توزيع 32 مليون ليتر من مادة مازوت التدفئة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بلغت كميات مازوت التدفئة التي تم توزيعها في محافظة اللاذقية من الدفعة الثانية 996ر9 ملايين ليتر منذ بداية العام وحتى يوم أمس.

وذكر مدير فرع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات سنان بدور في تصريح لمراسل سانا أن عملية التوزيع لا تزال مستمرة وشملت جميع الوحدات الإدارية مبيناً أن الكميات الموزعة تمت عبر 103217 عملية بيع بموجب البطاقة الإلكترونية.

وأشار بدور إلى أنه تم توزيع حوالي 22 مليون ليتر مازوت من الدفعة الأولى في جميع الوحدات الإدارية في المحافظة.

من جهة ثانية لفت بدور إلى أن متوسط إنتاج وحدة تعبئة الغاز في المحافظة يبلغ حالياً حوالي 9000 أسطوانة يومياً.