جنوا يفوز على ميلان في الدوري الإيطالي

ميلانو-سانا

فاز جنوا اليوم على مستضيفه ميلان بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب جوزيبي مياتزا في الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وذكرت رويترز أن الفريق الضيف تقدم بثنائية جوران بانديف وفرانشيسكو كاساتا في الشوط الأول بالدقائق الـ7 والـ41 على التوالي وقلص ميلان الفارق بعد الاستراحة بهدف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالدقيقة الـ77 دون أن يدرك التعادل.

وبهذا الفوز المهم خرج جنوا من منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى الإيطالي بالمركز 17 برصيد25 نقطة بينما تجمد رصيد ميلان عند36 نقطة بالمركز السابع.