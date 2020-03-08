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المصرف العقاري بحماة يضع أربعة صرافات جديدة بالخدمة

2020-03-08

حماة-سانا

وضع فرع المصرف العقاري في محافظة حماة أربعة صرافات آلية جديدة بالخدمة لتلبية احتياجات المواطنين والمتعاملين مع المصرف.

وأوضح أدمون حنا مدير فرع المصرف لمراسلة سانا أن الصرافات الأربعة تم تركيبها بجانب بناء المصرف حيث تم تجهيز غرفة خاصة لوضعهم ضمنها ليصبح مجموعها ستة صرافات لافتاً إلى أن المصرف بصدد افتتاح مكتب جديد له في مدينة سلحب والذي من المتوقع وضعه بالخدمة نهاية الأسبوع الحالي وذلك بهدف تأمين الخدمات المصرفية لأكبر شريحة من المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وتسهيل وصولهم إليها.

وأشار حنا إلى أن الفرع يواصل منح المواطنين القروض العقارية بكل أنواعها “استثمارية وسكنية وإنمائية والشراء والبناء والإكساء” وغيرها وذلك وفق إجراءات ميسرة.

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