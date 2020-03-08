تواصل استقبال طلبات الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الشعب

دمشق-سانا

لليوم الرابع على التوالي تواصل لجان الترشيح في المحافظات استلام طلبات الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المقررة في الثالث عشر من شهر نيسان المقبل.

رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي حيدر رحمة وخلال جولة اليوم على اللجان القضائية الفرعية ولجان الترشيح بمحافظتي دمشق وريفها بين أن عملية استقبال طلبات المتقدمين تسير بكل انسيابية وأريحية لافتا إلى أهمية الاطلاع على قانون الانتخابات والشروط المحددة فيه للترشح والاوراق المطلوبة لذلك.

بدورها عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضية هبة سيف الدين فطوم أكدت أن عملية الترشح تتم بشكل قانوني موضحة أن المرشح يتقدم بأوراقه المطلوبة بحسب قطاعه (أ) أو (ب) مستوفية الشروط وفقا للمادة 39 من قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014 حيث تقوم لجنة الترشيح بدراسة الطلبات خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيلها وبعد ذلك تصدر أسماء المقبولين مشيرة إلى أن مدة استقبال الطلبات بدأت يوم الخميس الماضي في 5-3 ومستمرة حتى الأربعاء القادم الساعة السابعة مساء.

وحول حالات الطعن بينت عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي هند رزق سلوم أن لكل ناخب أن يطعن بصحة ترشيح الغير وتبت اللجان الفرعية بهذا الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان أسماء المرشحين ويصدر قرارها بالصفة المبرمة.

رئيس اللجنة الفرعية بمحافظة دمشق القاضي حسان الحلاق أوضح أن الطلبات تقبل من المتقدم شخصيا أو وكيله القانوني متوقعاً أن يزداد عدد طلبات الترشيح خلال الأيام القادمة باعتبار أن هناك الكثير من المواطنين لم يستكملوا أوراقهم.

وحول آلية استقبال الطلبات أوضح القاضي جورج جبران رئيس لجنة الترشيح الثانية في محافظة دمشق أن مهمة اللجنة استقبال الطلبات ودراسة قانونيتها بعد استكمال الأوراق والشروط وإصدار قرار بالقبول أو عدمه.

وفي مكاتب لجان الترشيح بمحافظتي دمشق وريفها التقت كاميرا سانا العديد من المتقدمين للترشح الذين نوهوا بالتسهيلات المقدمة سواء في الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة للترشح أو استقبال طلباتهم حيث أكد نعمان سلامة المتقدم عن قطاع (ب) أنها كانت سهلة وليس فيها أي تأخير بينما أشارت المتقدمة الدكتورة سعاد حريري إلى أن النافذة الواحدة توفر الحصول على الأوراق الثبوتية المطلوبة لعملية الترشح من مكان واحد.

وحدد قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014 عدد أعضاء مجلس الشعب بـ 250 عضوا تقسم بين فئتي (أ) العمال والفلاحين و (ب) باقي فئات الشعب وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول 50 بالمئة على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب.

وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أعلنت أن لجان قبول طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب مستمرة باستقبال الطلبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء القادم.

مها الأطرش