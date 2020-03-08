المستشار النمساوي: أردوغان يبتز أوروبا بملف المهاجرين

فيينا-سانا

أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس اليوم أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يواصل استخدام ملف المهاجرين لابتزاز الأوروبيين لجني المزيد من الأموال وتحقيق غاياته الخاصة.

وقال كورتس في حوار مع صحيفة كرونه النمساوية إن أردوغان تلقى الكثير من المال من الاتحاد الأوروبي من أجل المهاجرين في بلاده إلا أنه استخدمهم كسلاح ودفعهم لاقتحام حدود دول أخرى بهدف ابتزاز الاتحاد من خلالهم معتبراً أن الرد الأمثل للإجراءات غير المناسبة التي يقوم بها أردوغان يتمثل بحماية الحدود الخارجية لليونان.

ويواصل النظام التركي استغلال ملف المهجرين السوريين ومعاناتهم بفعل مرتزقته الإرهابيين لابتزاز أوروبا في بازاره الاقتصادي والسياسي واستجرار دعم مالي لاقتصاد بلاده المتراجع وسياسي وعسكري لعدوانه على الأراضي السورية.