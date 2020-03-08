توقيع رواية جديدة للكاتبة ياسمين حناوي

دمشق-سانا

بروح مليئة بالأمل وقعت الكاتبة الروائية ياسمين حناوي روايتها الثانية (بكرا شي نهار) مستمدة عنوانها من أحلام تتطلع إلى الغد والضوء المشرق.

وقدم للرواية التي وقعتها حناوي في غاليري ألف نون الناقد الدكتور نضال الصالح الذي بين في المقدمة أن حناوي تؤكد جدارتها بوصفها كاتبة روائية تمكنت بوقت قياسي من وضع اسمها في مدونة السرد الروائي السوري والعربي كما يليق بصاحب تجربة عريقة وعميقة دالة على وعي مبدعها بأن الكتابة مواجهة مع الواقع الممعن في وحشيته وقسوته لكي يتأنسن.

ولفت الصالح إلى أن حناوي صوت روائي فتي ناضج زمنيا وفنيا وحققت في عملها قيمتين هما الحكاية التي ترغم القارئ على متابعتها وتماسك العمارة السردية وهندستها.

مؤلفة الرواية أوضحت أن العنوان استوحته من أغنيتي بكرا للسيدة فيروز وشي نهار لجوليا بطرس أما الأحداث فتدور بين سورية ولبنان والعلاقات التي تجمعهما رغم دعاوي المغرضين وتدعو إلى المحبة والأمل والإنسانية بين الشعوب والحب في زمن الحرب إضافة إلى دور الأب في تماسك الأسرة لذلك أهدتها إلى روح والدها مبينة أنها اختارت دمشق لتوقيع الرواية رغم أنها تعيش في المغترب لأنها تجد نفسها تشبه الشام وبيئتها.

الفنان بديع جحجاح مدير صالة ألف نون أكد أن الصالة ترحب دائما بكل معطيات الفن والإبداع وأنها تفتح ابوابها لتشجع الكلمة ولا سيما أن في رواية الكاتبة حناوي ما يستحق الإضاءة.

تقع الرواية الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون في 222 صفحة من القطع المتوسط وأما الكاتبة حناوي فهي من مواليد حلب تعيش في المغترب ولها عملان شعريان هما رائحة الياسمين وفلامنكو إضافة إلى رواية أغباني.

بلال أحمد