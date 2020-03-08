أكاديمي تركي: هدف أردوغان حماية الإرهابيين

أنقرة-سانا

أعرب أستاذ العلاقات الدولية والإعلامي التركي أرول مترجملار عن تقديره لتضحيات الجيش العربي السوري في سبيل الدفاع عن وطنه وأراضيه ضد التنظيمات الإرهابية.

وأشار مترجملار في حديث لقناة هالك تي في التركية اليوم إلى أنه من السهل تقدير وفهم استشهاد عناصر الجيش السوري لأنهم يدافعون عن وطنهم ضد الإرهابيين في حين أن قتلى الجيش التركي سقطوا على الأرض السورية وهم يدافعون عن الإرهابيين بمختلف فصائلهم.

وبين أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان كان يسعى إلى حماية الإرهابيين في إدلب ومنع تقدم قوات الجيش السوري إليها ألا أنه مني بهزيمة مدوية.

وشدد مترجملار على أهمية الحوار مع الدولة السورية.

وكان بوتين أعلن الخميس الماضي في ختام محادثاته مع أردوغان في موسكو عن التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن مشيرا إلى أن الاتفاق يؤكد على الالتزام بوحدة سورية وسيادتها والاستمرار بمكافحة الإرهاب فيها.