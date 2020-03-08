تنظيم أكثر من 100 ضبط تمويني في حمص خلال أسبوع

حمص-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص خلال جولاتها على الأسواق الأسبوع الماضي 102 ضبط تمويني بحق الفعاليات التجارية المخالفة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص المهندس رامي اليوسف في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تنظيم ستة عشر ضبطا من الضبوط المنظمة نتيجة تعاون المواطنين عن طريق الشكاوي الهاتفية والخطية والالكترونية لافتا إلى أن عدد الضبوط المصالح عليها بلغ 68 ضبطا بينما تمت إحالة مخالفين اثنين للقضاء موجودا.

وكثفت مديرية التجارة الداخلية دورياتها على الأسواق لضبط الأسعار ومراقبة مدى التزام أصحاب الفعاليات التجارية بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح.