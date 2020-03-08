بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء استبدال المحولة الكهربائية في محطة القنيطرة

القنيطرة-سانا

انتهت الورشات الفنية في المؤسسة العامة لنقل الطاقة والمؤسسة العامة للتوزيع بالتعاون مع شركة كهرباء القنيطرة من أعمال استبدال المحولة الكهربائية بمحطة القنيطرة بمحولة ثانية ذات استطاعة أكبر.

وذكر مدير شركة كهرباء القنيطرة المهندس بسام المصري في تصريح لـ سانا أنه تم استبدال المحولة الأولى ذات الاستطاعة 20 ميغا واط بمحولة باستطاعة 30 ميغا واط وذلك لتأمين استمرارية ووثوقية التيار الكهربائي.

وبين أن استبدال المحولة يأتي في إطار تلبية زيادة الطلب على الكهرباء بعد افتتاح العديد من المشاريع والمعامل والمنشآت الاقتصادية إضافة إلى الاستعداد لتزويد المنطقتين الصناعية والحرفية في منطقة الحلس وفي بلدة خان أرنبة بالتيار الكهربائي.