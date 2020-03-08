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السورية للتجارة تفتتح أربعة منافذ جديدة لبيع المواد المدعومة بموجب البطاقة الالكترونية في درعا

2020-03-08

درعا-سانا

افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة بدرعا اليوم أربعة منافذ جديدة لبيع المواد المدعومة /سكر/ارز/شاي/زيت/ بموجب البطاقة الالكترونية في نوى وعالقين و قيطا بريف درعا و حي السبيل بمدينة درعا .

وأوضح مدير الفرع ابراهيم الفروخ في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الفرع يسعى لافتتاح وتجهيز منافذ بيع جديدة في قرى وبلدات المحافظة لتأمين المواد للمواطنين بيسر وسهولة .

ويستمر الفرع في توزيع المواد المدعومة بموجب البطاقة الالكترونية في مراكزه ومنافذ البيع التابعة له في درعا وازرع والصنمين وخبب وجباب وموثبين ودير البخت وكفر شمس .

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