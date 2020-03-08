وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا في عدد من دول العالم

عواصم-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد على أراضيها ارتفع إلى 7134 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب عن مسؤولي الصحة قولهم اليوم إنه تم تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بالفيروس حتى ساعة متأخرة من مساء أمس ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 7134 حالة.

بدورها أعلنت السلطات اليونانية ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى 66 بعد تسجيل 21 حالة إصابة جديدة أمس أما بريطانيا فقد وصل عدد الإصابات المؤكدة فيها إلى 209 حالات.

وفي الأرجنتين أعلنت وزارة الصحة عن وفاة مريض تم تشخيص إصابته بالفيروس أمس ليصبح أول شخص يتوفى بسبب الفيروس في أمريكا اللاتينية فيما أعلنت باراغواي وكولومبيا وتشيلي وبيرو عن أول حالات إصابة كما تأكد وجود حالات إصابة أيضا في البرازيل.

كما اكتشفت اول حالتي اصابة في بلغاريا تم تشخيصهما لدى رجل يبلغ من العمر 72 عاما وامرأة تبلغ 57 عاما لم يسافرا إلى الخارج.

وفي إيطاليا وضعت السلطات ملايين الأشخاص في الحجر الصحي شمال البلاد بما في ذلك في مدينتي ميلانو والبندقية في محاولة لاحتواء الفيروس.

وفي إيران أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى في 3 محافظات بسبب الفيروس هي قم وكيلان ومازندران.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أمس عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 5823 والمتوفين إلى 145 وعدد المتماثلين للشفاء الى 1669.

وفي واشنطن كشف مسؤولون أميركيون عن تأكد إصابة شخص حضر تجمعا حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومجموعة من الشخصيات السياسية المحافظة بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس في الـ29 من شباط الماضي.