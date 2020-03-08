بوكا ينتزع لقب الدوري الأرجنتيني من ريفر بعد تسديدة تيفيز

بوينس أيرس-سانا

أحرز بوكا جونيورز لقب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم أمس بعد فوزه 1-صفر على خيمناسيا.

وخرج بوكا بالانتصار ليجتاز غريمه ريفر بفضل تسديدة من كارلوس تيفيز من 20 مترا قبل 18 دقيقة من النهاية.

وكان ريفر متقدما على بوكا بفارق نقطة واحدة قبل انطلاق الجولة الأخيرة وكان يضمن إحراز اللقب إذا خرج بالانتصار لكنه تعادل 1-1 خارج أرضه مع أتليتيكو توكومان.

وفي التوقيت ذاته كان بوكا يحتاج إلى الفوز على أرضه أمام خيمناسيا وينتظر تعثر ريفر.

وتوج بوكا بلقب الدوري للمرة الثالثة في أربع سنوات وحرم ريفر من إحراز لقبه الأول في المسابقة منذ 2014.