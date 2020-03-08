دمشق أولا في بطولة الجمهورية للمصارعة الحرة

اللاذقية-سانا

أحرز منتخب دمشق المركز الأول في الترتيب العام للفرق في بطولة الجمهورية بالمصارعة الحرة التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية بمشاركة 74 لاعبا يمثلون إحدى عشرة محافظة إضافة لهيئة الجيش.

وتوج منتخب دمشق بكأس البطولة بعد إحرازه المركز الأول برصيد 185 نقطة وجاء منتخب درعا ثانيا بـ 155 نقطة وهيئة الجيش بالمركز الثالث برصيد 140 نقطة.

وحقق المركز الأول بوزن 57 كغ عبد الله وحيد من درعا وبوزن62 كغ محمد مصطفى وبوزن 65 كغ ابراهيم الطباع وبوزن 70 كغ احمد ديركي وجميعهم من دمشق وبوزن 74 كغ انس الخالدي من هيئة الجيش وبوزن 79 كغ أحمد المسالمة من درعا وبوزن 86 كغ نور طعمة من دمشق وبوزن 92 كغ عمار أبو عليقة من درعا وبوزن 97 كغ هراك تونيان من دمشق وبوزن 125 كغ عمر صارم من دمشق.

وفي تصريح لـ سانا أوضح عضو المكتب التنفيذي رئيس مكتب ألعاب القوة المركزي محمد الحايك أن هذه البطولة بداية روزنامة النشاطات السنوية وأقامتها بمحافظة اللاذقية للعام الثاني على التوالي تعتبر نجاحا للعبة.

وكشف الحايك أن المشاركة الكبيرة كان لها الأثر الإيجابي في خلق المنافسة والإثارة والقوة خلال النزالات وبالتالي فرضت بعض الخامات الواعدة موهبتها وهناك لجنة مختصة انتقت بعض المواهب المتميزة التي أفرزتها البطولة وسيتم الحاقها بمعسكر المنتخب الوطني التدريبي المقام حاليا بدمشق ويشرف عليه مدربون مختصون من أجل تطوير اللاعبين فنيا وبدنيا وتشكيل منتخب للمشاركة بفريقين كاملين بالمصارعتين الحرة والرومانية على أسس ومعايير معتمدة من قبل الاتحاد استعدادا للاستحقاقات الخارجية القادمة واولها بطولة المتوسط للناشئين والشباب باليونان.

وتم في نهاية البطولة توزيع الكؤوس والميداليات للاعبين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل وزن بالبطولة.