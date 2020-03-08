8 آذار1963- قيام ثورة الثامن من آذار في سورية

دمشق-سانا

1576/ المستكشف الإسباني دييغو غارسيا دي بالاسيو يشاهد أول أنقاض مدينة المايا القديمة في كوبان.

1618/ يوهانس كبلر يكتشف القانون الثالث لحركة الكواكب /ما يعرف بقوانين كبلر/.

1911/ بدء استعمال البصمات للمرة الأولى كأداة للكشف عن الجرائم وكان ذلك في نيويورك.

1930/ المهاتما غاندي يبدأ العصيان المدني وذلك لإجبار المملكة المتحدة على منح الاستقلال للهند.

1963/ قيام ثورة الثامن من اذار في سورية.

1971/ الملاكم جو فريزر يهزم البطل العالمي محمد علي كلاي.

1977/ الجمعية العامة للأمم المتحدة تختار هذا التاريخ للاحتفال باليوم الدولي للمرأة.

2010/ وقوع زلزال في تركيا بقوة 2ر6 درجات على مقياس ريختر تسبب بمصرع 51 شخصا وجرح 34 آخرين.

2014 /اختفاء طائرة ماليزية من طراز بوينغ777 أقلعت من كوالالمبور متجهة إلى بكين وكان على متنها 239 شخصا بينهم طاقم الطائرة.

من مواليد هذا اليوم

1886/ إدوارد كندال.. عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1950/.

1893/ عبد الرحمن عزام.. سياسي مصري وهو أول أمين عام لجامعة الدول العربية.

من وفيات هذا اليوم

1874/ ميلارد فيلمور رئيس الولايات المتحدة الثالث عشر.

1923/ يوهانس ديديريك فان دير فالس.. عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1910/.

1930/ ويليام هوارد تافت رئيس الولايات المتحدة السابع والعشرون.

أعياد ومناسبات

ذكرى ثورة الثامن من آذار في سورية.

اليوم الدولي للمرأة.

عيد الأم في ألبانيا ورومانيا وبلغاريا.