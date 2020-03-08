8 آذار1963- قيام ثورة الثامن من آذار في سورية

دمشق-سانا
1576/ المستكشف الإسباني دييغو غارسيا دي بالاسيو يشاهد أول أنقاض مدينة المايا القديمة في كوبان.
1618/ يوهانس كبلر يكتشف القانون الثالث لحركة الكواكب /ما يعرف بقوانين كبلر/.
1911/ بدء استعمال البصمات للمرة الأولى كأداة للكشف عن الجرائم وكان ذلك في نيويورك.
1930/ المهاتما غاندي يبدأ العصيان المدني وذلك لإجبار المملكة المتحدة على منح الاستقلال للهند.
1963/ قيام ثورة الثامن من اذار في سورية.
1971/ الملاكم جو فريزر يهزم البطل العالمي محمد علي كلاي.
1977/ الجمعية العامة للأمم المتحدة تختار هذا التاريخ للاحتفال باليوم الدولي للمرأة.
2010/ وقوع زلزال في تركيا بقوة 2ر6 درجات على مقياس ريختر تسبب بمصرع 51 شخصا وجرح 34 آخرين.
2014 /اختفاء طائرة ماليزية من طراز بوينغ777 أقلعت من كوالالمبور متجهة إلى بكين وكان على متنها 239 شخصا بينهم طاقم الطائرة.
من مواليد هذا اليوم
1886/ إدوارد كندال.. عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1950/.
1893/ عبد الرحمن عزام.. سياسي مصري وهو أول أمين عام لجامعة الدول العربية.
من وفيات هذا اليوم
1874/ ميلارد فيلمور رئيس الولايات المتحدة الثالث عشر.
1923/ يوهانس ديديريك فان دير فالس.. عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1910/.
1930/ ويليام هوارد تافت رئيس الولايات المتحدة السابع والعشرون.
أعياد ومناسبات
ذكرى ثورة الثامن من آذار في سورية.
اليوم الدولي للمرأة.
عيد الأم في ألبانيا ورومانيا وبلغاريا.