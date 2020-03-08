ارتفاع حالات الوفاة والإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في عدد من دول العالم

عواصم- سانا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم وفاة خمسة أشخاص جراء إصابتهم بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى16.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير العام للصحة جيروم سالومون قوله إن 54 مصابا بالفيروس هم في العناية المركزة بزيادة ست حالات عن الحصيلة التي أعلنت أمس.

وفي الولايات المتحدة أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندريو كومو في مؤتمر صحفي اليوم حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي بلغ عدد المصابين به على أراضيها 76 مصابا.

كما سجلت السلطات الصحية الأمريكية 396 إصابة بينها 17 حالة وفاة حتى مساء اليوم بينما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية عن إصابة عنصر بالبحرية الأمريكية بالفيروس المستجد في أول إصابة لعسكري أمريكي في أوروبا.

إلى ذلك أحصت إيطاليا36 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة ما يرفع حصيلة الوفيات الاجمالية إلى233 بينما سجل عدد الإصابات ارتفاعا إلى5883 حسب حصيلة رسمية نشرتها السلطات الصحية الإيطالية .

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن السلطات الإيطالية قولها إنه ستضع مدينتي ميلانو والبندقية ومناطق أخرى قيد الحجر الصحي جراء تفشي الفيروس .

وفي طوكيو أفادت صحيفة أساخي اليابانية بوفاة شخص من ركاب سفينة “أميرة الماس” السياحية بؤرة تفشي هذا الفيروس عبر البلاد مشيرة إلى أنه بذلك يرتفع عدد الوفيات من ركاب السفينة بسبب كورونا إلى 7 وإجمالي عدد ضحايا الفيروس في اليابان إلى 13 شخصا .

كما أكدت السلطات الصحية اليابانية وجود 429 حالة إصابة بينها 61 حالة حرجة .

بدورها أعلنت وزارة الصحة في باراغواي في تغريدة على تويتر اليوم عن تسجيل أول حالة مؤكدة لديها بالإصابة بفيروس كورونا.

وفي موسكو أعلنت شركة الطيران الروسية أيروفلوت عن تقليص عدد رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران إلى رحلة واحدة أسبوعيا ابتداء من يوم غد بسبب تفشي الفيروس.

وفي الدول العربية أعلن المستشفى الجامعي الحكومي اللبناني عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 28 إصابة.

وفي القاهرة اعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية أن هناك 33 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على متن باخرة في الأقصر في البلاد مشيرة إلى عزم الوزارة توزيع جهاز كاشف لفيروس كورونا بجميع المطارات في البلاد.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم تأكيد تشخيص تسع حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس اليوم سبع حالات منها في بغداد والثامنة في النجف الأشرف والتاسعة في أربيل شمال العراق .

من جهتها نفت وزارة الصحة الكويتية ما تردد من أنباء عن وفاة إمراة كويتية بفيروس كورونا.