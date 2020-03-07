“السنوات الخضر”… أمسية بثقافي أبو رمانة تغنت بالطبيعة والحب والوطن

دمشق-سانا

من تباشير الربيع وزهره حملت الأمسية الشعرية “السنوات الخضر” مضامين تغنى شعراءها بالجمال والحب والوطن.

وبدأ الأمسية التي أقامها المركز الثقافي العربي بأبو رمانة الشاعر زياد الجزائري بقصائد حملت عناوين مختلفة من “في ليلة صقيع” و”روعة أنت” و”حديث مع القلب” تناولت الهموم الاجتماعية والوجدانية.

الشاعرة أسيل مصطفى شاركت بقصائد تغنت فيها بالطبيعة وجمالها إضافة إلى الهم الوجداني والعاطفي ومنها قصيدة أنشودة الربيع التي قالت فيها “هامساً في حكمة والهمس طابا.. وحده العاشق لا يرضى المتابا”.

الشاعرة رنا محمود شاركت بقصائد بعنوان “فاتنتي” و”ملحمة الفقد” و”ثوري” التي جسدت فيها هموم المرأة الشرقية ومعاناتها.

كما شارك الشاعر مازن محملجي بقصائد من النمط العمودي تغنت بالشام وجمالها إضافة إلى الهم الوطني والوجداني حملت عناوين جنة الشام والسنوت الخضر ومن وهج روحي التي قال فيها “من وهج روحي من لهيب دمي.. غنيت باسمك رائع النغم”.

بلال أحمد