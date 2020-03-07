القيادة المركزية لحزب البعث بمناسبة ثورة آذار: انتصارات الجيش العربي السوري الأخيرة تؤكد أن سورية عصية على الأعداء

دمشق-سانا

أكدت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن مسيرة ثورة الثامن من آذار ومسارها الإيجابي جعل سورية تمتلك القدرة على الانتصار تلو الآخر والدليل أن سورية مستمرة اليوم في صنع انتصار تاريخي على كل قوى العدوان والإرهاب والصهيونية والتبعية.

وأشارت القيادة في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة الثامن من آذار إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهت ثورة آذار إلا أنها حققت أهدافها الإيجابية معتبرة أن الثورة لا تقوم في لحظة واحدة وإنما هي عملية تحويل طويلة ومستمرة لعناصر الحياة الاجتماعية سياسيا وثقافيا واقتصاديا فالمعيار لنجاح الثورة قدرتها على اللحاق بقطار الواقع السريع وقيادته من محطة إلى أخرى بنجاح.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن انتصارات الجيش العربي السوري الباسل الأخيرة في محافظات حلب وحماة وإدلب تؤكد أن سورية اليوم وبعد 57 عاماً على ثورة آذار أضحت عصية على الأعداء وعلى حماقات أردوغان وأوهامه معتبرة أن أبطال الجيش استطاعوا وضع هذه الأوهام الأردوغانية تحت أقدامهم.