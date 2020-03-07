وزير الداخلية: وفاة 22 شخصا وإصابة 70 آخرين في حصيلة غير نهائية لحادث السير على طريق دمشق حمص بمنطقة جسر بغداد

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
استطلاع للرأي يظهر رفض أكثرية الأتراك عدوان نظامهم على الأراضي السورية
2020-03-07
شنار: لا يحق لنظام أردوغان التدخل في شؤون سورية
2020-03-07
خوري: ممارسات أميركا والنظام التركي والاحتلال الإسرائيلي ضد سورية تتنافى مع القانون الدولي
2020-03-07
الإفتاء المصرية: أردوغان يستخدم اللاجئين للضغط على أوروبا لدعمه بتدخله الفاضح في سورية
2020-03-07
برلماني تشيكي: النظام التركي يرتكب جرائم حرب في سورية
2020-03-07
بوتين ونزارباييف يبحثان هاتفيا الأوضاع في سورية
2020-03-07
طلبتنا في سلوفاكيا يجددون التأكيد على وقوفهم إلى جانب وطنهم في مواجهة الإرهاب
2020-03-07
محليات
مشفى البيروني وجمعية بسمة يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تقديم العناية للأطفال المصابين بالسرطان
2020-03-07
1200 يافع يتقدمون لاختبار تحديد المستوى الأول ضمن الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2020-فيديو
2020-03-07
إعلان نتائج امتحان الهندسة المعلوماتية الموحد (دورة شباط 2020)
2020-03-07
مجلس الشعب: ثورة الثامن من آذار وضعت الأسس والركائز الأولى لبناء سورية الحديثة
2020-03-07
الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بنحو 4 درجات مئوية
2020-03-07
إجراءات ميسرة أمام الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الشعب
2020-03-07
رجال دين مسلمون ومسيحيون: نظام أردوغان تجاوز القوانين والقيم ويكرر جرائم العثمانيين بحق الأرمن قبل مئة عام
2020-03-07
رياضة
الأهلي المصري والرجاء المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
2020-03-07
الفيفا يقدم اقتراحاً رسمياً بتأجيل تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 تحسباً لانتشار فيروس كورونا
2020-03-07
ليفربول يهزم بورنموث في الدوري الإنكليزي
2020-03-07
تواصل منافسات دور الثمانية لدوري سلة السيدات للدرجة الثانية
2020-03-07
تواصل أعمال إعادة تأهيل ملعبي خالد بن الوليد والباسل بحمص
2020-03-07
النواعير يلتقي الحرية في الجولة السادسة من إياب دوري كرة القدم للشباب
2020-03-07
فوز النواعير على الفيحاء في دوري الدرجة الثانية بكرة السلة للرجال
2020-03-07
اقتصاد
بمشاركة 40 مشتركاً.. افتتاح بازار عيد الأم بحلب
2020-03-07
مع انتصارات الجيش على الإرهاب.. مؤسسة إكثار البذار ترفع وتيرة أعمال ترميم منشآتها في حلب
2020-03-07
تنظيم 673 ضبطاً وإغلاق 39 محلاً مخالفاً باللاذقية
2020-03-07
زراعة أكثر من 22 ألف هكتار بالبقوليات في أراضي إدلب
2020-03-07
الذهب يهبط عن أعلى مستوى له في 7 سنوات
2020-03-06
النفط يهبط لأدنى مستوى منذ العام 2017
2020-03-06
الذهب يتجه نحو تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ 2011
2020-03-06
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الشريط الأخباري
إجراءات ميسرة أمام الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الشعب
رجال دين مسلمون ومسيحيون: نظام أردوغان تجاوز القوانين والقيم ويكرر جرائم العثمانيين بحق الأرمن قبل مئة عام
وزير الداخلية: وفاة 22 شخصاً وإصابة 70 آخرين جراء حادث سير على طريق حمص دمشق
إعادة افتتاح طريق حلب دمشق الدولي بعد تأمين محيطه من خطر التنظيمات الإرهابية- فيديو
الحسكة.. تأمين مياه الشرب لكامل مركز المدينة والأحياء المحيطة بها
رصد 3 مليارات ليرة لتأهيل القطاع التربوي في ريف إدلب المحرر من الإرهاب
وزير الداخلية: وفاة 22 شخصا وإصابة 70 آخرين في حصيلة غير نهائية لحادث السير على طريق دمشق حمص بمنطقة جسر بغداد
2020-03-07
2020-03-07
kamel
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