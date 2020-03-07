SCS-NET

وزير الداخلية: وفاة 22 شخصا وإصابة 70 آخرين في حصيلة غير نهائية لحادث السير على طريق دمشق حمص بمنطقة جسر بغداد

2020-03-07

انظر ايضاً

﻿

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved