استطلاع للرأي يظهر رفض أكثرية الأتراك عدوان نظامهم على الأراضي السورية

أنقرة-سانا

أظهر استطلاع للرأي رفض أكثرية الأتراك عدوان نظام رجب طيب أردوغان على الأراضي السورية ودعمه التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب.

وبين الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة متروبول أن نحو خمسين بالمئة من الأتراك لا يجدون أي مبرر لوجود جيش نظامهم في إدلب فيما أكثر من عشرين بالمئة أنه لا رأي لهم حول هذا الموضوع مقابل نسبة قليلة أعلنت تأييدها للعدوان.

وأشار الاستطلاع إلى أن 73 بالمئة من الأتراك أعربوا عن تأييدهم اتفاق وقف الأعمال القتالية وأكد 3ر70 بالمئة منهم ضرورة عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم من خلال التنسيق والتعاون مع الدولة السورية.

وحاول النظام التركي على مدى الأسبوعين الماضيين حشد كل مرتزقته الإرهابيين وزودهم بالسلاح المتطور وشن هجمات كبيرة على مواقع الجيش في سراقب وجنوب إدلب وبعض مناطق ريفي حماة وحلب وبتغطية نارية من جنوده بهدف إعادة احتلال المناطق التي حررتها وحدات الجيش لكن جميع محاولاته فشلت وتم القضاء على المهاجمين وبينهم العشرات من الجنود الأتراك الذين انخرطوا في صفوف الإرهابيين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس الأول في ختام محادثاته مع رئيس النظام التركي في موسكو التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن مشيراً إلى أن الاتفاق يؤكد الالتزام بوحدة سورية وسيادتها والاستمرار بمكافحة الإرهاب فيها.