الصين تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي للحد من تفشي كورونا

بكين-سانا

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إلى تعزيز التعاون الدولي بشأن الوقاية من فيروس كورونا والسيطرة عليه والحد من تفشيه عبر الحدود.

ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء عن لي قوله خلال تفقده مطار العاصمة بكين الدولي إن فيروس كورونا يظهر اتجاهاً للانتشار السريع في الخارج وإن الأمر بمنزلة التحدي المشترك للمجتمع الدولي” مطالباً بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول وخاصة في مجال النقل الجوي لاحتواء المرض.

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين أعلنت بوقت سابق أنها سجلت 28 حالة وفاة و99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس.