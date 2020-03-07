SCS-NET
الشريط الأخباري

الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بنحو 4 درجات مئوية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة غداً للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الشمالية والوسطى.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة في معظم المناطق وشمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المنطقة الشرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 21/9
المنطقة الجنوبية 22/11
المرتفعات الجبلية 16/5
المنطقة الوسطى 23/8
المنطقة الساحلية 22/13
المنطقة الشمالية 23/9
منطقة الجزيرة 22/11
المنطقة الشرقية 26/13
منطقة البادية 24/11

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

مجلس الشعب: ثورة الثامن من آذار وضعت الأسس والركائز الأولى لبناء سورية الحديثة

دمشق-سانا أكد مجلس الشعب أن ثورة الثامن من آذار التي قادتها وفجرتها قواعد وجماهير حزب …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved