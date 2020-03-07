مجلس الشعب: ثورة الثامن من آذار وضعت الأسس والركائز الأولى لبناء سورية الحديثة

دمشق-سانا

أكد مجلس الشعب أن ثورة الثامن من آذار التي قادتها وفجرتها قواعد وجماهير حزب البعث العربي الاشتراكي أحدثت نقلة مهمة في تاريخ سورية السياسي والاقتصادي والاجتماعي منذ قيامها عام 1963 ووضعت الأسس والركائز الأولى لبناء سورية الحديثة.

وأوضح المجلس في بيان له بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة الثامن من آذار أن هذه الذكرى جاءت بالتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب وبصمود تاريخي قل نظيره وأن الحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد صححت مسار الثورة لتكون المقدرات بيد الشعب ووفق متطلباته وطموحاته على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف تحقيق النهضة الشاملة التي يطمح إليها أبناء الوطن.

وأكد المجلس في بيانه استمرار سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد بمتابعة نهج مسيرة التصحيح والتطوير والتحديث بالرغم مما تعرضت له من جرائم الإرهاب وممارساته التدميرية والتخريبية وذلك بإقرار دستور جديد وإصدار قوانين الإدارة المحلية والإعلام والأحزاب وغيرها وإجراء الانتخابات والاستحقاقات الدستورية والتشريعية في مواعيدها المقررة مؤكدة بذلك أنها منبت الثورة الحقيقية.

ووجه المجلس التحية والتقدير والعرفان إلى جماهير شعبنا الأبي والوفي وأبطال جيشنا العربي السوري الباسل معاهداً أن تكون معاني هذه الذكرى حافزاً لنا جميعاً للمشاركة الفعالة في مسيرة إعادة البناء والإعمار لسورية الجديدة المتجددة والمنتصرة بقيادة الرئيس الأسد وتحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء الأبرار مشاعل النور التي أضاءت لنا الطريق.