إجراءات ميسرة أمام الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الشعب

محافظات-سانا

تواصل لجان استلام طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث في دمشق وبقية المحافظات عملها في استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالترشح للانتخابات المقررة في الثالث عشر من شهر نيسان المقبل.

وبين رئيس اللجنة القضائية الفرعية بدمشق القاضي حسام الدين رحمون في تصريح لمندوب سانا اليوم أن نسبة الإقبال على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب “مقبولة جدا” خلال الأيام الماضية متوقعا أن يزداد عدد الراغبين بالترشح بدءا من الغد مع انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح رحمون أن هناك لجنتين قضائيتين للترشيح تتألف كل منهما من ثلاثة قضاة تقوم بتدقيق طلبات المرشحين مؤكدا أن لجان استلام طلبات الترشح الموجودة في مقر المحافظة تقدم كل التسهيلات اللازمة للراغبين بتقديم طلبات ترشحهم.

بدوره أوضح رئيس لجنة الترشيح القضائية الأولى القاضي حازم الألوسي أن اللجنة تواصل استقبال طلبات المرشحين والتدقيق القانوني فيها وبالأوراق المرفقة ومدى استكمالها وفقا لأحكام قانون الانتخابات حيث يتم البت بها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويصدر قرار كل طلب على حدة وإصدار جدول نهائي بالأسماء المقبول ترشحها للانتخابات.

وأكد الألوسي أن من رفض طلب ترشحه يحق له خلال ثلاثة أيام من إعلان الأسماء المقبول ترشحها تقديم اعتراض أمام اللجنة القضائية الفرعية بدمشق والتي بدورها تبت في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

وفي حلب ذكر القاضي جمال الدين دباس رئيس لجنة الترشيح الأولى لمناطق ريف حلب أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل استقبال وتسجيل طلبات المرشحين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية للفئتين “أ” و “ب” المنصوص عنها بقانون الانتخابات رقم 5 للعام 2014.

وأوضح كل من المرشحين ليلى حميدي وعبد الجليل حاج مصطفى ومصطفى جنيد في تصريحات لمراسل سانا أن عمليات استقبال وتسجيل الطلبات تتم بكل يسر وسهولة.

وفي طرطوس بين رئيس لجنة الترشيح القاضي غياث عطية أن المركز الموجود في الطابق الرابع من مبنى المحافظة شهد منذ اليوم الأول إقبالا من قبل المواطنين الراغبين بالترشح مؤكدا أنه تمت مخاطبة السجل التجاري والصناعي وأمانة السجل المدني والأمن الجنائي لتسهيل أمور الراغبين بالحصول على الوثائق الخاصة بالترشح.

وقال المرشح مناف عيسى إنه تقدم اليوم بأوراقه الخاصة للترشح عن قطاع منطقة صافيتا كمرشح مستقل عن الفئة أ لافتا إلى أنه تمكن خلال فترة وجيزة من إنجاز كل الأوراق المطلوبة للتسجيل.

بدوره محمد ياسين أوضح أنه تقدم اليوم أيضا بطلب ترشح عن قطاع منطقة بانياس للفئة ب مؤكدا أن عمل اللجنة يتسم بالتنظيم والدقة والسرعة في تسجيل الطلبات دون أي عوائق تذكر.

وفي الحسكة تستمر لجان الانتخابات الفرعية بالحسكة باستلام طلبات الراغبين بالترشح إلى عضوية مجلس الشعب في دوره التشريعي الثالث.

وفي تصريح لمراسل سانا بين رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات المستشار إيلي ميرو أن لجان الانتخابات مستمرة باستقبال طلبات الراغبين بالترشح حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء القادم وذلك في مقر لجنة الانتخابات الفرعية بمبنى المحافظة.

من جانبه بين رئيس لجنة الترشيح القاضي أحمد الظاهر في تصريح لمراسل سانا أن الإقبال على الترشح جيد حتى الآن لافتا إلى أن لجنة الترشح مؤلفة من ثلاثة قضاة لاستقبال طلبات الترشح ودراستها من الناحية القانونية والتأكد من كل الوثائق المطلوبة.

وفي درعا لفت رئيس لجنة الترشيح القاضي أحمد الهرش إلى أن الإقبال اليوم جيد رغم أنه يوم عطلة موضحا أن اللجنة تقبل الطلبات طوال أيام الأسبوع من السابعة صباحا حتى السابعة مساء.

وفي دير الزور ذكر رئيس لجنة الترشيح الفرعية بدير الزور القاضي بسام العمير في تصريح لـ سانا أن اللجنة الفرعية للانتخابات بدير الزور باشرت منذ صباح يوم الخميس عملية استلام طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث حيث يتم استقبال الطلبات من الراغبين بالترشح من الساعة السابعة صباحا ولغاية السابعة مساء بما فيها أيام العطل وفق الأوراق والثبوتيات والشروط المطلوبة مبينا أن مقر اللجنة يشهد إقبالا جيدا من الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق المهم.

ونوه عدد من المرشحين الذين تقدموا بطلباتهم إلى اللجنة بالتسهيلات المقدمة سواء في الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة للترشح أو استقبال طلباتهم.

وفي اللاذقية ذكر القاضي أيمن بلال رئيس لجنة الترشيح أنه من المتوقع أن تزداد طلبات الترشح في الأيام القادمة بعد أن يستكمل الراغبون بالترشح الأوراق الثبوتية المطلوبة مبينا أن مهمة المركز الذي يستقبل الطلبات من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء هي قبول أو رفض طلبات الترشح بعد التدقيق في صحة البيانات والثبوتيات المقدمة.

وفي السويداء تتواصل أعمال لجنة استلام وقبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب في القصر العدلي.

وأشار رئيس لجنة الترشيح في السويداء القاضي مهند أبو فاعور في تصريح لمراسل سانا أن أعضاء اللجنة مواظبون على العمل من السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء إلى انتهاء مهلة الترشح يوم الأربعاء القادم لاستقبال الطلبات ودراستها قانونيا مع التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بما يضمن تسهيل أعمال اللجنة.

وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أعلنت أن لجان قبول طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب مستمرة باستقبال الطلبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء القادم.