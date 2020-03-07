روسيا تدعو الناتو للتفكير بعواقب إجراء مناورات عدائية على حدودها

موسكو-سانا

دعت روسيا دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” التي تنوي إجراء تدريبات على حدودها إلى التفكير في الآثار المترتبة جراء الأعمال العدوانية التي تزيد من التوتر في المنطقة.

ونقلت سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم “فيما يتعلق بخطط الحلف لإجراء مناورات “ديفندر أوروبا2020 في نيسان وأيار المقبلين تحت ذريعة الالتزامات في إطار كتلة شمال الأطلسي تزيد الولايات المتحدة بشكل منهجي من تجميع قواتها المسلحة في أوروبا الشرقية في الجوار المباشر لبلدنا وتزيد تمويلها بانتظام للبرامج العسكرية ذات الصلة”.

وأضافت الخارجية إنهم “لا يخفون في الناتو أو في واشنطن أن روسيا في إطار هذه التدريبات هي “العدو المحتمل” ومع ذلك فإن فرض تغيير على المسار الروسي في السياسة الخارجية لن ينجح ففي تاريخ روسيا كان هناك الكثيرون ممن حاولوا تهديدها بقعقعة السلاح هذه المحاولات انتهت بالخزي”.

وكان مسؤولون في حلف الناتو أعلنوا نهاية الشهر الماضي أن مناورات ديفندر 2020 العسكرية التي تعتبر الأكبر في أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة ويشارك فيها حوالي 37 ألف جندي بينهم 20 ألف جندي أمريكي ستبدأ قريباً.

وتواصل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو تكثيف وجودهم العسكري في أوروبا الشرقية رغم تحذيرات روسيا من تأثير هذه التحركات على أمن المنطقة حيث أقر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ الشهر الماضي أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا وصل إلى أعلى مستوياته منذ مطلع القرن.