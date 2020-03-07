معرض مهني وافتتاح ورشة لإصلاح السيارات وأنشطة ثقافية ورياضية ضمن فعالية في سجن دير الزور

دير الزور-سانا

أقيمت اليوم في سجن دير الزور المركزي فعالية تضمنت افتتاح معرض مهني وأنشطة ثقافية ورياضية نظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع قيادة شرطة المحافظة وجمعية رعاية المساجين.

وذكر قائد شرطة دير الزور العميد بلال محمود أنه في إطار توجهات وزارة الداخلية في تأهيل السجناء تمت إقامة الفعالية التي تضمنت معرضا مهنيا لأعمال يدوية مختلفة وأنشطة مهنية وثقافية ورياضية تعود بالفائدة المادية والمعنوية على نزلاء السجن وتمنحهم الفرصة للتعافي والعودة إلى المجتمع بصورة سليمة.

وبينت رئيس جمعية رعاية المساجين وأسرهم بدير الزور كوثر العثمان أن هذه الفعالية تقام لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات في سجن دير الزور المركزي وشكلت فرصة للمساجين لعرض ما تم إنجازه من لوحات تم تصنيعها من مخلفات البيئة إضافة إلى أعمال يدوية وافتتاح ورشة لإصلاح السيارات وأنشطة متنوعة.

وأشار عدد من السجناء المشاركين إلى أهمية الفعالية في اكتساب الخبرات المهنية التي من شأنها المساهمة في توفير دخل مادي بعد الإفراج عنهم ليكونوا أفرادا منتجين في المجتمع.