ظريف: على العالم ألا يظل صامتاً تجاه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي

طهران-سانا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن العالم لا يمكنه أن يظل صامتا تجاه الإرهاب الاقتصادي الطبي الأمريكي ضد الشعب الإيراني.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم أدان ظريف تصعيد الحظر والإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد إيران والذي أدى إلى وفاة مواطنين إيرانيين مصابين بفيروس كورونا وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “يعمل بحقد بهدف تجفيف مصادر إيران اللازمة لمكافحة فيروس كورونا عبر تصعيد الحظر اللاقانوني الأمريكي في حين أن مواطنينا يفقدون حياتهم بسبب هذا الفيروس”.

وأضاف ظريف أن “العالم لا يمكنه أن يظل صامتا بعد الآن في الوقت الذي يتناغم الإرهاب الاقتصادي الأمريكي مع الإرهاب الطبي”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تفرض حظرا جائرا على إيران يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والصحية والإنسانية على خلفية مواقفها الرافضة للهيمنة والمخططات الأمريكية الهادفة للسيطرة على المنطقة وثرواتها.