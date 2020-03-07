الفيفا يقدم اقتراحاً رسمياً بتأجيل تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 تحسباً لانتشار فيروس كورونا

زيوريخ-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أنه تقدم باقتراح رسمي لتأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 على الترتيب والتي كان من المقرر إقامتها في آذار الحالي تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان رسمي نشر على موقعه “اجتمع الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مقر الاتحاد الدولي لمناقشة أنشطة كرة القدم في آسيا وتوافق الطرفان على أن تظل صحة وسلامة جميع الفاعلين في مباريات كرة القدم على رأس الأولويات”.

وأضاف البيان أنه “وعلى هذا الأساس سيتم الآن إخطار الاتحادات الأعضاء المعنية باقتراح رسمي لتأجيل المباريات القادمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وسيقدم الاتحادان الدولي والآسيوي إحاطة بشأن هذه المباريات في الأيام المقبلة بعد التشاور مع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

وأشار البيان إلى أنه تمت أيضا مناقشة مواجهة كوريا الجنوبية والصين في التصفيات الأولمبية للسيدات بالإضافة إلى بطولة آسيا لكرة الصالات التي ستجري في تركمانستان موضحا أنه سيواصل مراقبة الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء.