الثورة يلتقي الكرامة في افتتاح ذهاب دوري كرة السلة للرجال غداً

دمشق-سانا

تنطلق منافسات ذهاب دوري كرة السلة للرجال لأندية الدرجة الأولى غدا بلقاء الثورة مع الكرامة في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

ويلتقي في الجولة الأولى بعد غد الطليعة مع الجلاء في حماة والوحدة مع الوثبة بدمشق فيما يلعب الجيش مع الحرية بدمشق الثلاثاء القادم.

وتشارك فرق الاتحاد واليرموك في منافسات الدوري إلى جانب الفرق المذكورة أيضا وستفتتح مبارياتها في مرحلة الذهاب الأسبوع القادم فيلعب الاتحاد مع اليرموك بحلب في الخامس عشر من الشهر الجاري.

ويتأهل الثمانية الأوائل في ختام مرحلة الإياب إلى الدور ربع النهائي الذي تلعب فيه الفرق مباراتين من أصل ثلاث وفي الدور نصف النهائي تلعب الفرق بالطريقة ذاتها فيما يلعب طرفا المباراة النهائية خمس مواجهات وفي حال فوز أحدهما بثلاث منها فإنه يتوج باللقب.

وكان الجيش توج بلقب بطولة الدوري في الموسم الماضي بفوزه على الجلاء بنتيجة 68-64 نقطة في المباراة النهائية.