مدرسة الملاكمة للمواهب الصغيرة في نادي النضال خطوة نحو إعداد أبطال المستقبل

دمشق-سانا

عرفت الملاكمة السورية بأنها ولادة للأبطال الذين تألقوا في المحافل الدولية والقارية بإنجازاتهم ومع إطلاق مدرسة الملاكمة للمواهب الصغيرة بنادي النضال في دمشق فإن السنوات القادمة على موعد مع أبطال جدد لسورية في رياضة الفن النبيل.

مدرب اللعبة في نادي النضال محمد شحادة يقول في تصريح لمندوب سانا الرياضي إن النادي يخرج سنويا لاعبين بمستويات مهارية متميزة من مختلف الفئات العمرية تنافس عادة في البطولات المحلية على المراكز الأولى ومنها من يصل إلى البطولات الخارجية ليثبت تألقه كما حصل مع اللاعب أشرف بلان الذي أحرز برونزية بطولة العرب بوزن 50 كغ التي أقيمت العام الماضي في الكويت.

قال شحادة “إن الهدف من مدرسة الملاكمة التي تم إطلاقها مؤخرا هو إعداد جيل جديد يرفد الملاكمة السورية بالفئات الأعلى في استحقاقاتها المستقبلية حيث يتم العمل على استقطاب المواهب ضمن المدرسة لأعمار دون 13 عاما ويتم تدريبها بشكل يومي وفق الأسس التدريبية الحديثة حتى تصل إلى المستوى المطلوب من المهارة”.

وأضاف شحادة “الاستمرارية أساس عمل المدرسة فالخطة التي وضعناها لتأهيل المواهب تتطلب وقتا طويلا لا يقل عن 4 أو 5 سنوات حيث يكون اللاعب بعد هذه المرحلة التدريبية الطويلة جاهزا فنيا ليبدأ بطولاته ابتداء من الفئات العمرية الصغيرة وتحديدا الأشبال” مشيرا إلى أن مدارس الملاكمة تنتشر في العديد من دول العالم وخرجت أبطالا في السنوات السابقة.

ولفت شحادة إلى أنه وإلى جانب المدرسة فإن اللعبة في النادي تحظى بإقبال واسع من مختلف الفئات حيث تمارس من فئة الأشبال وصولا إلى فئة الرجال إضافة إلى فئة السيدات.

وبنظرة واثقة نحو المستقبل وبعزيمة كبيرة لا تقل عن عزيمة الأبطال تجمع عدد من الملاكمين الصغار في نهاية حصتهم التدريبية وعلى طريقتهم العفوية أبدوا استعدادهم للوصول إلى طموحهم بالعالمية من بوابة مدرستهم.

يشار إلى أن الملاكمة من الألعاب الأساسية في نادي النضال الذي يعد من أقدم الأندية الرياضية بدمشق وهي تمارس منذ تأسيسه في السبعينيات وتوالى على تدريبها مجموعة متميزة من المدربين الأكفاء.

محمد الرحيل