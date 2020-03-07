الأمطار الغزيرة تلحق أضراراً بالمزروعات في طرطوس

طرطوس-سانا

ألحقت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة طرطوس أمس أضرارا بالمزروعات في منطقة سهل عكار وتضرر أحد المنازل بمدينة بانياس بعد تشكل السيول.

وبين رئيس اتحاد الفلاحين في طرطوس المهندس مضر أسعد في تصريح لمراسلة سانا أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة أدت إلى فيضان نهر أبو الورد ما أدى لإلحاق أضرار بالمزروعات في قرى “تلسنون والحسنة والمشيرفة” موضحاً أن المزروعات المتضررة تشمل الزراعات المحمية والبطاطا والفريز والقمح.

من جانبه أشار العقيد منيف حرب مدير منطقة بانياس في تصريح مماثل إلى أن مياه الأمطار دخلت أحد المنازل الأرضية في حي القصور وتدخلت فرق الإنقاذ على الفور وتم إخلاء السكان منه حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

يذكر أن المحافظة شهدت خلال الشهر الماضي عاصفة مطرية أدت لأضرار في عدد من القطاعات الخدمية وانقطاع طرقات فيها.