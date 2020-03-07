اعتقال لاعب منتخب البرازيل السابق رونالدينيو في باراغواي

اسونسيون-سانا

اعتقلت شرطة باراغواي رونالدينيو غاوتشو النجم السابق لبرشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل لدى محاولته دخول أراضي البلاد بجواز سفر مزيف.

ونقلت رويترز عن جيلبرتو فليتاس رئيس وحدة التحقيقات في الشرطة قوله إنه تم التحفظ على رونالدينيو وشقيقه بعد ساعات فقط من رفض القاضي الموافقة على اقتراح بفرض عقوبة بديلة على اللاعب المعتزل بعد اعترافه بالذنب.

وأشار فيلتاس إلى أنه تم تنفيذ أمر الاعتقال بحق رونالدينيو وشقيقه.

ولعب رونالدينيو لنادي برشلونة من عام 2003 وحتى عام 2008 حقق خلالها بطولة الدوري الإسباني وكأس السوبر مرتين ودوري أبطال أوروبا.