7 آذار 1876 – ألكسندر غراهام بيل يحصل على براءة اختراع الهاتف

دمشق-سانا

1876 – ألكسندر غراهام بيل يحصل على براءة اختراع الهاتف.

1942 – القوات البريطانية تحتل إثيوبيا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1945 – قوات التحالف تعبر نهر الراين والقوات الأمريكية تدخل ألمانيا وذلك في الحرب العالمية الثانية.

1962 – بدء أول جلسة من جلسات مفاوضات إيفيان التي أدت إلى استقلال الجزائر.

1996 – انتخاب أول برلمان فلسطيني على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

2007 – مجلس العموم البريطاني يصوت بالموافقة على أن يكون مجلس اللوردات بالانتخاب 100 بالمئة.

2009 – تصميم التلسكوب الفضائي كبلر من أجل استكشاف كوكب آخر يستطيع البشر العيش فيه.

من مواليد هذا اليوم

1857 – يوليوس فاغنر فون يورغ.. طبيب نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1927.

1938 – ديفيد بلتيمور.. عالم بيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975.

من وفيات هذا اليوم

1932 – أريستيد بريان رئيس وزراء فرنسا الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1926.

1954 أوتو ديلس.. عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1950.

أعياد ومناسبات

يوم المعلم في ألبانيا.