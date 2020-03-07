عشرات الشركات السورية تشارك في معرضين للملابس وماكينات المنسوجات بالقاهرة

القاهرة-سانا

لاقت أجنحة الشركات السورية المشاركة في معرضي “كايرو فاشون” للملابس في أرض المعارض والمعرض الدولي العاشر لماكينات صناعة الملابس والمنسوجات في العاصمة المصرية القاهرة إقبالا واسعاً من الزوار.

وقال السفير الدكتور بسام درويش القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مصر خلال زيارته للأجنحة السورية المشاركة إن الصناعة السورية متفوقة دائماً وقادرة على المنافسة مشيراً إلى أنه رغم الأزمة التي مرت على سورية إلا أن الصناعيين السوريين يشاركون بنشاط في المحافل والمعارض الدولية ليكونوا خير سفراء لبلدهم.

وأشار درويش إلى أن الشركات السورية المشاركة والتي بلغ عددها 150 شركة في معرض “كايرو فاشون” و10 شركات في معرض ماكينات الملابس وجهوا رسالة لجميع المشاركين وللجمهور بأن سورية باقية قوية وأن أبناءها لديهم القدرة على البناء والتعمير.

من جهته بين رجل الأعمال رئيس الجالية السورية في مصر ورئيس مجلس إدارة شركة “قطونيل” باسل سماقيه أن المنتج السوري له بصمة مميزة يلاحظها الجميع ودائماً ما تواكب الصناعة السورية التطور الصناعي والتقني وتقدم كل ما هو جديد.

بدوره وصف محمد الشريف رئيس لجان المعارض بالاتحاد العربي للمعارض ومدير المعارض بـ “كايرو فاشون” الوجود السوري في المعرض بأنه “ملفت ومميز” معرباً عن اعتزازه بالمشاركة السورية في الفعاليات كافة.