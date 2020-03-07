الترجي التونسي يخفق بالدفاع عن لقبه بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

تونس-سانا

أخفق الترجي التونسي بمواصلة مشوار المحافظة على لقبه بطلاً لدوري أبطال إفريقيا بكرة القدم رغم فوزه اليوم على ضيفه الزمالك المصري بهدف وحيد في مباراة إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

سجل المهاجم الجزائري بلال بن ساحة هدف الفوز الوحيد للفريق التونسي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء الذي أقيم اليوم على الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية.

ولم يكن الفوز بهذه النتيجة كافياً للترجي ليعوض هزيمته أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة الدولي.