الصحة العالمية: نترقب نتائج اختبارات 20 لقاحاً ضد فيروس كورونا

عواصم- سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن العمل جار لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا مشيرة إلى ترقبها نتائج اختبارات نحو 20 لقاحاً في الوقت الذي كشفت فيه أن عدد المصابين بالفيروس في العالم بلغ مئة ألف مصاب.

وذكرت رويترز أن مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس دعا في مؤتمر صحفي إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة الفيروس مستبعداً احتمال اختفاء الفيروس خلال فصل الصيف.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم عن اكتشاف 12 حالة إصابة حاملة لفيروس كورونا وذلك على متن إحدى البواخر القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة المصرية أنه “كان على متن الباخرة سائحة من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية عن اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا” مضيفاً أنه “تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها في الباخرة وثبت بعد إجراء التحاليل اللازمة لهم وجود 12 حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض عليهم”.

وفي بيروت أعلن تقرير للمشفى الجامعي اللبناني ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 22 إصابة حتى الآن بعد تسجيل ست إصابات جديدة اليوم.

وفي موسكو أعلنت السلطات الروسية تسجيل أول حالة شفاء لمواطن روسي مصاب بفيروس كورونا مشيرة إلى وصول عدد حالات الإصابة المؤكدة في الأراضي الروسية إلى 10 إصابات بعد اكتشاف ست حالات إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.