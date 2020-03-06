الدفاعات الجوية في اللاذقية تدمر طائرتين مسيرتين قادمتين من اتجاه إدلب

اللاذقية-سانا

تصدت الدفاعات الجوية لطائرتين مسيرتين قادمتين من اتجاه إدلب وتمكنت من تدميرهما في محيط جبلة.

وذكر مراسل سانا في اللاذقية أن طائرتين مسيرتين قادمتين من مواقع انتشار الإرهابيين في ادلب باتجاه مطار حميميم تعاملت معهما الدفاعات الجوية وتمكنت من تدميرهما في محيط مدينة جبلة.

وأحبطت المضادات الجوية على مدى الأشهر الأخيرة عشرات المحاولات من قبل المجموعات الإرهابية للهجوم على المناطق والقرى الآمنة بريف اللاذقية وقاعدة حميميم بواسطة طائرات مسيرة تحمل قنابل انطلاقاً من عمق منطقة انتشارها بريفي إدلب واللاذقية.