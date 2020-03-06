أردوغان يقر بتكبد قواته المحتلة والمنخرطة في صفوف الإرهابيين في سورية خسائر كبيرة بلغت المئات

أنقرة-سانا

أقر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بتكبد قواته المحتلة في سورية خسائر كبيرة بلغت المئات خلال دعمها التنظيمات الإرهابية فيها.

ووفقاً لوسائل إعلام تركية فقد اعترف أردوغان في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم أثناء عودته من موسكو بتكبد قواته التي تساند التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة يصل عددها إلى المئات جراء عمليات الجيش العربي السوري ضد الإرهابيين.

وقدم رئيس النظام التركي منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية كل أنواع الدعم للتنظيمات الإرهابية وسمح لعشرات آلاف الإرهابيين الأجانب بدخولها لارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبها.

وحاول النظام التركي على مدى الأسبوعين الماضيين حشد كل مرتزقته الإرهابيين وزودهم بالسلاح المتطور وشن هجمات كبيرة على مواقع الجيش في سراقب وجنوب إدلب وبعض مناطق ريفي حماة وحلب وبتغطية نارية من جنوده بهدف إعادة احتلال المناطق التي حررتها وحدات الجيش لكن جميع محاولاته فشلت وتم القضاء على المهاجمين وبينهم العشرات من الجنود الأتراك الذين انخرطوا في صفوف الإرهابيين.