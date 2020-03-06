خبراء سياسيون روس: أردوغان يمارس سياسة عدوانية وقحة

موسكو-سانا

جدد خبراء سياسيون روس التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية والقضاء على الإرهاب في محافظة إدلب وإخراج القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي من سورية.

وأعرب نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس السفير أندريه باكلانوف عن الأمل بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن أمس بإيلاء أهمية كبيرة للقضايا الرئيسية مثل الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية وتحريرها من الإرهاب وإخراج القوات العسكرية الأجنبية الموجودة بصورة غير شرعية وغير مبررة منها بما فيها قوات النظام التركي.

وأشار باكلانوف وهو أيضاً مساعد نائب رئيسة مجلس الاتحاد الروسي في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم إلى أهمية البدء بالتحرك سياسياً وتنظيم العلاقات مع البلدان المجاورة في المنطقة عبر تقيدها بالقواعد الأساسية لحسن الجوار ومتطلبات مواثيق الأمم المتحدة وعدم تحريك قواتها خارج حدودها الوطنية.

بدوره اعتبر الباحث العلمي الأقدم في معهد الاقتصاد العلمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية نيكولاي سوركوف في مقابلة مماثلة أن أهمية الاتفاق الذي أعلن الرئيس فلاديمير بوتين التوصل إليه مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أمس تكمن في أن الأخير سيتحمل مسؤولية الاستفزازات من قبل الإرهابيين في محافظة إدلب، وقال: نحن نأمل في أن يتم عن طريق ذلك تجنب التهديدات لأمن المحافظات المجاورة لإدلب وبعدها ينبغي سحب جميع قوات النظام التركي من الأراضي السورية.

من جانبه أكد نائب مدير معهد رابطة البلدان المستقلة الخبير العسكري فلاديمير يفسييف ضرورة عدم التدخل في شؤون سورية لأن السوريين وحدهم هم من يقررون مستقبل بلدهم.

ولفت يفسييف في مقابلة مماثلة إلى الأهمية البالغة للعمل المشترك بين روسيا وسورية لمواجهة ادعاءات أردوغان وأطماعه في الأراضي السورية، واصفاً رئيس النظام التركي بأنه “أكثر الساسة تشدداً وعنجهة ويمارس سياسة عدوانية وقحة”.

وانتقد يفسييف ممارسات الأمريكيين طيلة سنوات الأزمة في سورية مبيناً أنها “خادعة ومراوغة” داعياً إلى “خروج القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية من الأراضي السورية وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.