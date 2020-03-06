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رئيس النظام التركي يقر في تصريحات صحفية اليوم بتكبد قواته خسائر كبيرة بلغت المئات خلال دعمه التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب

2020-03-06

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