رئيس النظام التركي يقر في تصريحات صحفية اليوم بتكبد قواته خسائر كبيرة بلغت المئات خلال دعمه التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
نواب أتراك يطالبون أردوغان بالتوقف عن دعم الإرهابيين في سورية
2020-03-06
زاخاروفا: لسورية كامل الحق بالقضاء على التنظيمات الإرهابية في أراضيها
2020-03-06
برلماني مولدوفي: سورية الوحيدة في العالم التي تحارب الإرهاب بشكل فعلي
2020-03-06
نظام أردوغان يصدر أوامر بمنع التظاهرضد عدوانه على الأراضي السورية
2020-03-05
محللون وخبراء روس: أردوغان أصبح حبيس أحلامه العثمانية-فيديو
2020-03-05
مصر والإمارات تؤكدان رفضهما التدخلات الإقليمية في سورية وليبيا
2020-03-05
النظام التركي يقر بمقتل اثنين من جنوده وإصابة 3 خلال مساندتهم للتنظيمات الإرهابية في إدلب
2020-03-05
محليات
انخفاض ملموس على درجات الحرارة وهطلات مطرية مصحوبة بالرعد وحبات البرد
2020-03-06
أكاديميون عرب: التنسيق بين كليات الصيدلة في الجامعات العربية وتطوير المناهج الدراسية
2020-03-05
سورية تطالب الدول الأوروبية بالتخلي عن أجنداتها الاستعمارية الرخيصة على حساب معاناة السوريين
2020-03-05
اللجنة القضائية العليا للانتخابات تحدد مواعيد وأماكن الترشيح لانتخابات مجلس الشعب
2020-03-05
التجارة الداخلية تدعو مديرياتها إلى تشديد الرقابة على صالونات الحلاقة
2020-03-05
سفير كوبا بدمشق: الجولان المحتل أرض سورية وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وإعلان ترامب غير شرعيين
2020-03-05
جامعة دمشق تحيي الذكرى السنوية السابعة لرحيل الزعيم الفنزويلي تشافيز
2020-03-05
رياضة
بفارق ست نقاط .. تشرين يبتعد عن أقرب منافسيه في الدوري الممتاز لكرة القدم
2020-03-06
كليبرز يهزم روكتس في دوري كرة السلة الأمريكي
2020-03-06
بيلباو يتأهل إلى نهائي كأس إسبانيا
2020-03-06
مانشستر يونايتد يهزم ديربي كاونتي ويبلغ دور الثمانية بكأس الرابطة
2020-03-06
فوز الوثبة والجيش على الكرامة والنواعير في افتتاح المرحلة الـ 16 من الدوري الممتاز لكرة القدم
2020-03-05
اختتام بطولة اللاذقية لبناء الأجسام
2020-03-05
التضامن يتصدر مجموعته في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
2020-03-05
اقتصاد
الذهب يتجه نحو تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ 2011
2020-03-06
تراجع أسعار النفط
2020-03-06
معرض تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات… منصات اقتصادية لدعم حركة الإعمار والاستثمار-فيديو
2020-03-05
49 مليار ليرة مبيعات مؤسسات وزارة الصناعة في أول شهرين من العام الجاري
2020-03-05
زراعة 24 ألف هكتار بالمحاصيل الطبية والعطرية في الحسكة
2020-03-05
إعادة تفعيل 3 وحدات لصناعة السجاد اليدوي بالسويداء
2020-03-05
صعود أسعار النفط
2020-03-05
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هدوء يسود محاور العمليات.. الجيش على أتم الاستعداد للرد على أي خرق من قبل التنظيمات الإرهابية
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بوتين يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن
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اللجنة القضائية العليا للانتخابات تحدد مواعيد وأماكن الترشيح لانتخابات مجلس الشعب
الصحة العالمية تعلن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في سورية
الرئيس الأسد: أردوغان يقاتل إلى جانب الإرهابيين انطلاقاً من أيديولوجيته الإخوانية.. أولويتنا العسكرية هي إدلب لأن تحريرها يعني أن نتوجه لتحرير المناطق الشرقية
رئيس النظام التركي يقر في تصريحات صحفية اليوم بتكبد قواته خسائر كبيرة بلغت المئات خلال دعمه التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب
2020-03-06
2020-03-06
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