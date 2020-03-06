لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن خروقات العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

قدم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الانتهاكات المتكررة لكيان الاحتلال الإسرائيلي على السيادة اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن الخروقات الإسرائيلية.

وفي هذا السياق بحث وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش تطورات الأوضاع في الجنوب والتزام لبنان بتنفيذ القرار 1701.

وكان رئيس بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول أكد أمس أن الخروقات الإسرائيلية للأجواء والمياه والأراضي اللبنانية تتعارض مع أهداف وجهود اليونيفيل لتخفيف التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان داعيا “إسرائيل” إلى احترام سيادة لبنان والكف فورا عن جميع خروقاتها فوق الأراضي اللبنانية.