مدير عام مشفى درعا الوطني يؤكد عدم وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا

درعا-سانا

أكد المدير العام للهيئة العامة لمشفى درعا الوطني الدكتور بسام الحريري أن ما تم تداوله من أخبار حول وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في المشفى عارية من الصحة.

وقال الحريري في تصريح لمراسلة سانا اليوم إن الحالات التي راجعت المشفى خلال الأيام الماضية عبارة عن إنتانات جهاز تنفسي لا أكثر وتم إعطاء العلاج اللازم لها وهي تتلقى العلاج في المنازل ولا حاجة لدخولها إلى المشفى.

وأشار الحريري إلى أن المشفى زاد من إجراءات التعقيم سواء للمرضى أو المرافقين أو العاملين فيه حرصا عليهم.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في سورية حتى الآن ودعت إلى استخدام مصادر موثوقة للمعلومات مثل موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت ومنصات وزارة الصحة للتحقق من أي معلومات تخص فيروس كورونا.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار أمس حول وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا في مشفى درعا الوطني وهو ما أثار موجة من القلق بين المواطنين.

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