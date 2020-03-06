16 قتيلاً ضحايا انهيار مبنى في كراتشي جنوب باكستان

إسلام آباد-سانا

ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة كراتشي جنوب باكستان أمس إلى 16 قتيلاً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول في الأجهزة الصحية سما كوسار قوله إن عدد الضحايا وصل إلى 16 قتيلاً بعد انتشال خمس جثث جديدة من تحت الأنقاض بينما لا يزال سبعة أشخاص مفقودين.

وبين المسؤول في هيئة التنظيم المدني أشقر دارا أن خللاً في نظام الصرف الصحي قد يكون السبب في انهيار المبنى إضافة إلى بناء طبقة إضافية بصورة غير مشروعة على المبنى.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة 22 آخرين جراء الانهيار.