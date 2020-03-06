الجيش يعثر على مقرات للإرهابيين مخصصة لصناعة القذائف بكفر حمرة في ريف حلب

حلب-سانا

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري خلال عمليات تمشيط المناطق المحررة من الإرهاب على ثلاثة مقرات للتنظيمات الإرهابية في بلدة كفر حمرة بريف حلب الشمالي الغربي مخصصة لصناعة المدافع والقذائف الصاروخية والمدفعية.

وأوضح ضابط ميداني من وحدات الهندسة العسكرية في تصريح لمراسل سانا الحربي أن المقرات التي كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية كانت معامل ومصانع لصناعة وصباغة النسيج والأقمشة حولتها تلك التنظيمات إلى مقرات ومعامل لصنع المدافع بمختلف اصنافها والحشوات والقذائف الصاروخية والهاون ومدافع “جهنم” والتي كانت تستهدف من خلالها وحدات الجيش والمناطق الآمنة والأحياء السكنية في مدينة حلب.

وأشار الضابط الميداني إلى أن عمليات تمشيط المناطق المحررة من الإرهاب مستمرة لتأمينها بالكامل تمهيدا لإعادة تأهيلها وعودة الأهالي اليها.

وعثرت وحدات الجيش خلال تمشيطها المناطق المحررة من الإرهاب بريف حلب الغربي والجنوبي الغربي على عشرات الأنفاق ومستودعات الأسلحة والذخائر معظمها غربي الصنع وكميات كبيرة من المعدات اللوجستية إضافة إلى مقرات قيادة وتحكم كانت تستخدم للاعتداء على المناطق الآمنة ونقاط الجيش العربي السوري.