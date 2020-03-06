إصابة عدد من عناصر الأمن العراقي في إطلاق نار وسط بغداد

بغداد-سانا

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم عن إصابة عدد من عناصر الأمن العراقي جراء تعرضهم لإطلاق نار وسط العاصمة بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن قيادة عمليات بغداد قولها في بيان إن “قواتنا الأمنية في ساحة الخلاني ببغداد تعرضت صباح اليوم لإطلاق نار مباشر من بين المتظاهرين ما تسبب بإصابة عدد من عناصرها”.

ودعت القيادة المتظاهرين إلى تحديد الاشخاص الذين قاموا بإطلاق النار من أجل المحافظة على سلمية التظاهرة مشددة على أن استخدام الأسلحة النارية وإطلاق النار ينفي صفة السلمية منها.

وتشهد بعض المدن والمحافظات العراقية مظاهرات تطالب بتحسين الخدمات العامة والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد حيث يعمد بعض المخربين إلى الاندساس في صفوفها واستهداف قوى الأمن والمدنيين على حد سواء.

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