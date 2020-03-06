الجيش الجزائري يدمر 7 أوكار للإرهابيين شرق البلاد وجنوبها

الجزائر-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تدمير سبعة أوكار للإرهابيين في ولايات باتنة والمسيلة والجلفة شرق وجنوب الجزائر.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة الليلة الماضية وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية واج أن “مفارز للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت إثر عمليات بحث وتمشيط بولايات باتنة والمسيلة والجلفة سبعة مخابئ للإرهابيين تحتوي على مواد غذائية وأفرشة وأغراض أخرى مختلفة”.

كما كشف البيان عن هوية الإرهابي الذي قضى عليه الجيش الجزائري الاثنين الماضي بمنطقة تفاسور في ولاية سيدي بلعباس مبينا أن الإرهابي المعروف بـ “عاقب بلخير” هو أنس البشاري وانضم إلى صفوف التنظيمات الإرهابية عام 2002.

وكان الجيش الجزائري قضى الاثنين الماضي على إرهابي في ولاية سيدي بلعباس غرب الجزائر.